В Луганске заминировавшие здание СБУ террористы готовятся к штурму

Как передает корреспондент УНИАН, активисты объявляют присутствующим, что штурм здания намечен на сегодня. Людей просят не расходиться и оказывать поддержку.

Укрепительные сооружения, расположенные вокруг УСБУ, со вчерашнего дня выросли в несколько раз.

Баррикады состоят из мусора, подручных средств, шин, заборов. Также митингующие загружают песок, привезенный машиной, в мешки и укрепляют защитные сооружения.

Со стороны транспортной остановки «Донбасс» живой цепью стоят женщины с иконами, препятствуя проезду силовиков. Возле баррикад видны бутылки по виду похожие на коктейли Молотова. Развернута полевая кухня.

Всего активных митингующих около тысячи, а в парке напротив СБУ, еще около тысячи просто зрителей. Есть дети и женщины.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.