Сепаратисты провозгласили «Харьковскую народную республику»

20:44, 07 апреля 2014
Политика
1 0

Самопровозглашенные депутаты областного совета перебрали на себя полномочия всех государственных институтов.

Харьков, ОГА / Инна Петрикова / facebook.com

Пророссийские активисты, избранные "депутатами" областного совета, провозгласили "Харьковскую народную республику".

Также они перебрали на себя все полномочия государственных институтов власти, сообщает 057.ua.

Читайте такжеВ Харькове сторонники федерализации с битами второй раз разогнали митинг Евромайдана

В то же время антимайдановцы полностью разогнали Евромайдан. Активисты последнего спрятались в близлежащих кафе и саду Шевченко, спрятали украинскую символику и ждут момента, когда смогут уйти из центра Харькова.    

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter