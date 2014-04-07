Сепаратисты провозгласили «Харьковскую народную республику»
20:44, 07 апреля 2014Политика
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Самопровозглашенные депутаты областного совета перебрали на себя полномочия всех государственных институтов.
Здание Харьковской ОГА / Инна Петрикова / facebook.com
Пророссийские активисты, избранные "депутатами" областного совета, провозгласили "Харьковскую народную республику".
Также они перебрали на себя все полномочия государственных институтов власти, сообщает 057.ua.
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В то же время антимайдановцы полностью разогнали Евромайдан. Активисты последнего спрятались в близлежащих кафе и саду Шевченко, спрятали украинскую символику и ждут момента, когда смогут уйти из центра Харькова.
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