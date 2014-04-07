В МИД осудили позицию Кремля, назвав ее "близорукой"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Методы политического, экономического и гуманитарного давления на Украину с целью вынудить ее сделать определенный цивилизационный выбор абсолютно неприемлемы”, - сказал Перебыйнис, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что, если Украина выйдет из СНГ или подпишет экономическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, то Россия пересмотрит условия сотрудничества с Украиной в аграрном секторе и примет ряд протекционистских мер для защиты отечественных производителей.

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МИД Украины призвал РФ прекратить оценивать украинско-российские отношения с точки зрения геополитических категорий времен “холодной войны” и враждующих социально-экономических систем.

«Если Российская Федерация продолжит недальновидный и разрушительный курс на конфронтацию, Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своих интересов как в рамках Всемирной организации торговли, так и в международных юрисдикционных и арбитражных органах. В МИД Украины вызывает удивление, что российская сторона вместо того, чтобы искать взаимоприемлемый формат сотрудничества с Украиной и Европейским Союзом в новом международном контексте, противопоставляет секторное сотрудничество в рамках СНГ евроинтеграционному курсу Украины», отмечают в МИД.

По словам Перебыйниса, такой подход свидетельствует о политической и экономической близорукости российского руководства и ведет к изоляции РФ на международной арене.

Перебыйнис заметил, что высказывания Медведева становятся в один ряд с другими заявлениями российских чиновников и формируют единую политику России по отношению к Украине, которая имеет целью помешать Украине самостоятельно сделать выбор политической, экономической, социальной и культурной системы координат, в рамках которой должно жить украинское общество и определять приоритеты своей внешней политики.

“Угрозы и “советы” российских должностных лиц не могут быть квалифицированы иначе, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, которое противоречит фундаментальным нормам международного права и общепризнанным принципам сожительства государств”, - заявил Перебыйнис.