В МИД ответили на намерение России освободить задержанных в Украине сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис на брифинге.

"Тревожат участившиеся притеснения прав человека и факты политических репрессий в России... Только по данным российских правозащитных организаций, в РФ сегодня отбывают наказание более 70 политических заключенных", - отметил Перебыйнис.

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По его словам, ярким свидетельством репрессий в России стал "так называемый суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным" и "удивительное, как для XXI века, решение прокуратуры России о запрете публикации его материалов в социальных сетях".

"Очевидно, российские власти так боятся сегодня правды о том, что происходит в России. Сегодня мы стали свидетелями распространения так называемого российского образца демократии на оккупированную Россией Автономную Республику Крым. Ущемление прав и свобод граждан Украины, похищения и издевательства над украинскими военнослужащими, презрение к национальным символам Украинского государства, блокирование украинских СМИ и, наконец, жестокое убийство нашего собрата - крымского татарина Решата Аметова, только за то, что он выразил протест против оккупации, - все это является элементами "демократии", которую сейчас насаждает Россия на части территории Украины. Любые попытки России обвинить украинскую власть в якобы нарушении прав человека являются ничем иным как попыткой скрыть собственные проблемы, переводя акцент на искаженную ею же картину в Украине", - считают в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, Госдума России приняла заявление в защиту сепаратистов на юго-востоке Украины.

Российские депутаты считают, что в настоящее время в Украине «сознательно и повсеместно ограничиваются свобода собраний, свобода высказывания мнений по политическим вопросам, свобода средств массовой информации, закрываются неугодные средства массовой информации».

«Политические репрессии исключают возможность цивилизованного разрешения политического кризиса в Украине. Необоснованное преследование лидеров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям никак не вписываются в декларативные заявления нынешней украинской власти о приверженности демократии. Растет давление на русскоязычных граждан во всех регионах Украины, и особенно на юго-востоке. Арестованы и задержаны сотни участников протестных акций, среди которых Павел Губарев (Донецк), Арсен Клинчаев (Луганск), Александр Харитонов (Луганск), Антон Давыдченко (Одесса), Михаил Чумаченко (Донецк)», - говорится в документе.

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В Госдуме уверены, что «политическим репрессиям подвергаются российские соотечественники и те, кто выступает за сотрудничество с Россией».

Госдума РФ настаивает «на строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права в области защиты прав и свобод человека».

Российские депутаты заявляют, что «все незаконно преследуемые лидеры народного протеста должны быть немедленно освобождены».