Жители Донбасса просят правительство Украины защитить их от сепаратистов

Письмо передали редакцию "Новости Донбасса"

Приводим полный текст:

"Мы, жители Донецкой области, глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся в результате деятельности преступных антиукраинских организаций на территории Донецка и области.

С начала марта текущего года, в центре Донецка регулярно продолжают собираться агрессивно настроенные люди под флагами Российской Федерации, которые цинично и безнаказанно, на глазах жителей города, совершают преступные действия: открыто призывают к сепаратизму, захватывают административные здания, избивают и унижают жителей города, заявляющих проукраинскую позицию, откровенно глумятся над государственной символикой Украины, блокируют пути сообщения и работу общественного транспорта, портят и уничтожают имущество, на котором изображена либо установлена украинская символика.

Дерзко, грубо и публично совершаются преступления против основ национальной безопасности Украины, общественного порядка и моральности, жизни и здоровья людей, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 293 Групповое нарушение общественного порядка, 294 Массовые беспорядки, 296 Хулиганство, 338 Надругательство над государственными символами, 341 Захват государственных или общественных зданий и сооружений, 110 Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте такжеВ Донецке открыли криминальное дело по факту захвата ОГА

Множество дончан пострадали, и как минимум один человек погиб, за открытую поддержку целостности Украины на митинге 13 марта 2014 г. За последний месяц неоднократно подвергались нападению участники межконфессионного молитвенного марафона в рамках акции «Молимось за Україну», за ношение украинского флага были избиты проукраинские активистки, а также участники велопробега в поддержку целостности Украины.

Описанные факты являются лишь верхушкой айсберга, и стали известны благодаря работе СМИ. Противоправные действия в отношении сторонников целостности Украины имеют не случайный, а массовый и системный характер, в результате чего на сегодняшний день в Донецке публично высказываться в поддержку целостности Украины и выходить на улицу с государственной символикой опасно для жизни.

К сожалению, заявления со стороны власти об ответственности за описанные преступления имеют зачастую лишь декларативный характер и во многих случаях не несут никаких последствий для нарушителей закона. Единичные случаи привлечения к ответственности участников беспорядков практически неощутимы, и не соответствует реальному масштабу событий. Продолжение работы силовых ведомств в таком вялотекущем режиме неспособно повлечь за собой сколько-нибудь существенного изменения ситуации в регионе, и создает тепличные условия для развития насажденных извне идей сепаратизма и дальнейшего накаливания криминогенной обстановки в Донецкой области.

В результате сложившейся ситуации, жители Донецка чувствуют себя незащищенными, и оставленными один на один с вышеописанными проблемами.

Мы обращаемся к Вам, как к гаранту целостности нашего государства, соблюдения Конституции, прав и свобод человека, с просьбой выяснить причины нерешительности, а иногда и полной бездеятельности органов государственной власти в решении проблем, содержащих опасность как для жителей Донецкой области, так и для всего украинского общества, несущих угрозы для украинской государственности, территориальной целостности, и конституционного строя.

Просим Вас, используя все доступные Вам управленческие, кадровые и силовые ресурсы, принять неотложные меры по обеспечению безопасности жителей Донецкой области, создать условия для соблюдения прав и свобод населения региона, и лично проконтролировать исполнение силовыми ведомствами возложенных на них функций защиты правопорядка и интересов Украины. С надеждой на лучшее и с верой в Украину жители Донецкой области".