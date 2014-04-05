Правый сектор инициирует субботник для разбора баррикад

Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно информации, субботник начнется 5 апреля в 12:00 на Майдане Независимости.

"Общественные организации, которые принимали активное участие в революционных событиях последних месяцев, - в том числе и "Правый сектор", - снова соберутся в центре Киева. На этот раз - для наведения порядка на главной площади страны и уборки мусора", - сказано в сообщении.

"Защитные сооружения, возведенные активистами Майдана, выполнили свою функцию. Все, кто хотел сфотографироваться на память о революции на их фоне, смогли это сделать. Время возвращаться к мирной жизни, готовиться к Пасхе. А накануне этого праздника, как известно, надо убирать свой дом, свой двор, свой город", - отметили в "ПС".

Как известно, баррикады на Площади пытались разобрать уже много раз, однако это вызвало возмущение активистов и сторонников революции.