Задержанные в России террористы оказались украинскими заробитчанами - СМИ

Из России депортировали двух украинских шпионов, сообщают российские СМИ. Однако, ни имен депортированных, ни куда именно выдворили украинцев, не разглашается, сообщает ТСН.ua.

Как говорится в сюжете ТСН, накануне ФСБ сообщила, что задержала 25 украинцев, которых подозревает в шпионаже и подготовке провокаций на территории России.

ТСН разыскала родственников и друзей Артема Гордиенко, Виталия Кривошеева и Кирилла Пилипенко. Именно их показали по российскому телевидению, где они заявляли, что фотографировали передвижения военной техники России вдоль границы с Украиной.

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У близких этих людей есть другая версия - мужчины уехали в Россию на заработки, изготавливать школьные фотоальбомы. Последний раз они выходили на связь еще 14 марта.

По некоторым данным их продержали две недели в СИЗО в городе Элиста в Калмыкии, после чего отпустили. Впрочем, и до сих пор их местонахождение близким неизвестно.

Служба Безопасности Украины, на которую якобы и работали украинцы, назвала обвинения россиян бредом, и соответственно смысла это комментировать не видит.

Министерство иностранных дел утверждает, что несмотря на соответствующий запрос из Киева, никакой официальной информации Москва не предоставляет. И поэтому не исключает, что это может быть очередной провокацией.

Как сообщалось ранее, Госдума России возмутилась арестами сепаратистов в Украине и вспомнила о правах человека.