В России заявили о задержании 25 террористов из Украины

Посольство Украины в РФ выясняет достоверность информации российских СМИ о задержании 25 граждан за подготовку терактов на территории России.

”Мы получили эту информацию также из российских СМИ. Официального подтверждения со стороны российских органов власти мы не имеем. Ситуация выясняется”, - сказал УНИАН сотрудник украинской дипломатической миссии в Москве.

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Ранее стало известно, что российский телеканал НТВ сообщил, что на территории РФ задержаны 25 граждан Украины по подозрению в подготовке терактов. Об этом пишет LB.ua.

"По данным спецслужб, теракты готовились в период с 14 по 16 марта в семи регионах — Ростовской, Волгоградской, Тверской, Орловской, Белгородской областях и в республиках Калмыкия и Татарстан. Все задержанные, 25 человек, среди которых трое активистов «Правого сектора», уже подтвердили получение инструкций от представителей СБУ", - говорится в сюжете.

Среди задач задержанных якобы была фотосъемка мест дислокации и передвижения военной техники вооруженных сил России в приграничных регионах, а также установление контактов с российскими радикальными структурами.

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Сообщается, что сейчас в отношении задержанных проводится дознание и предварительное следствие.

Телеканал показал кадры с задержанными, отметив, что в его распоряжении они "оказались".

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