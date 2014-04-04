Ярема назвал задержание 25 украинцев в России "очередным фейком" российских СМИ

По словам Яремы, украинская власть до сих пор не получила официального подтверждения о задержании украинцев на территории РФ, передает Украинская правда.

"Я думаю, что это очередной фейк... Никакой официальной информации по этому поводу к нам не поступало", - сказал Ярема.Читайте такжеВ СБУ назвали бессмыслицей заявление о 25 украинских террористах в России

Он также добавил, что "Правый сектор" также опроверг информацию о задержании своих активистов российскими правоохранителями. Информацию о задержании 25 украинских граждан распространили российские СМИ.