Ярема назвал задержание 25 украинцев в России "очередным фейком" российских СМИ
13:25, 04 апреля 2014Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил о том, что информация о задержании 25 украинцев в России по подозрению в подготовке диверсии - "очередной фейк".
Ярема назвал задержание 25 украинцев в России "очередным фейком" российских СМИ
По словам Яремы, украинская власть до сих пор не получила официального подтверждения о задержании украинцев на территории РФ, передает Украинская правда.
"Я думаю, что это очередной фейк... Никакой официальной информации по этому поводу к нам не поступало", - сказал Ярема.Читайте такжеВ СБУ назвали бессмыслицей заявление о 25 украинских террористах в России
Он также добавил, что "Правый сектор" также опроверг информацию о задержании своих активистов российскими правоохранителями. Информацию о задержании 25 украинских граждан распространили российские СМИ.
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