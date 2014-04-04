В Донецке церковь осудила митинги с иконами

Так, представитель донецкого патриархата иерей Константин подчеркнул, что церковь осуждает так называемое «политическое православие», то есть относится отрицательно к тому, что политические лозунги иногда прикрываются православными постулатами.

«Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион считает, что если сами жители Донбасса не захотят, никто и ничто извне не сможет заставить нас разрушить собственный дом», - цитирует представителя церкви "Сегодня".

Напомним, что 30 марта в Донецке участники пророссийского митинга блокировали 1,2,3 и 4 железнодорожные пути, в результате чего на 20 минут было задержано движение поезда «Львов-Мариуполь». У некоторых участников митинга в руках были иконы.

В свою очередь губернатор области Сергей Тарута считает пикет на вокзале с иконами в руках цинизмом. «Самое циничное, что вышли бабушки с иконами, которые, прикрываясь Богом, нарушили закон», - резюмировал Губернатор.