В Донецке пророссийские митингующие около часа блокировали работу железной дороги

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Селиванов, приблизительно в 16.40 группа митингующих прибыла на вокзал и стала блокировать работу железной дороги.

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«Участники акции сели на пятом пути, заблокировали отправление поезда№69 сообщением Львов-Донецк-Мариуполь. В результате чего задержка поезда со станции «Донецк» составила 20 минут»,- сказал Селива

При этом он добавил: «Других сбоев в организации движения поездов дальнего и пригородного следования со станции «Донецк» не было, работа вокзала продолжалась. Никто не пострадал, и приблизительно в 17.40 митингующие покинули территорию вокзала».

Пресс-секретарь также отметил, что во время того, когда данная группа лиц находилась на станции «Донецк», по громкоговорящей связи диктор вокзала объявлял информацию о том, что блокирование железной дороги несет уголовную ответственность».

Как передает корреспондент УНИАН, ранее более 1 тысячи участников акции под российскими флагами, с транспорантом «Янукович – наш легитимный президент» в 12.00 собрались на центральной площади им. Ленина, где провели митинг с требованием проведения в Донецкой области референдума. Затем, перекрыв двжение на улице им. Артема пешим ходом дошли в парк к памятнику «Твоим освободителям, Донбасс», где тоже провели митинг и потом по призыву некоторых участников двинулись к железнодорожному вокзалу.