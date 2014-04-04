ЦИК не видит препятствий для открытия избирательных участков в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания ЦИК.

“На сегодня нет оснований говорить о том, что возникнут какие-то обстоятельства, которые будут препятствовать открытию этих избирательных участков”, - сказал Охендовский и добавил, что Украина за весь период своей независимости традиционно обеспечивала реализацию избирательных прав соотечественников, проживающих за рубежом.

“Это является одним из общепринятых стандартов организации выборов. И я убежден в том, что отступлений от этого стандарта мы не допустим и на этих выборах”, - отметил Охендовский.Читайте такжеВ ЦИК рассказали, сколько кандидатов примут участие в президентских выборах

По словам председателя ЦИК, избирательные участки будут открыты в тех странах, где для этого есть законные основания, то есть там, где существуют дипломатические представительства Украины, а также там, где дислоцируются украинские военные части.

На уточняющий вопрос, как будет проходить голосование в Крыму, Охендовский ответил: «Что касается голосования украинцев, проживающих на временно оккупированной территории в Крыму и Севастополе, безусловно, государство должно обеспечить условия для реализации конституционных избирательных прав наших граждан, которые там проживают. Я думаю, что на сегодня Верховная Рада, прежде всего, должна была бы принять меры законодательного урегулирования, направленного на обеспечение реализации прав своих граждан».Читайте такжеЦИК зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентских выборах

Он заметил, что здесь может быть несколько вариантов. Первый - это возможность изменения избирательного адреса без смены места жительства. Вторым вариантом является возможность внесения граждан Украины, проживающих в Крыму и Севастополе, до избирательных участков, например в Херсонской области.

Охендовский напомнил, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона относительно статуса временно оккупированных территорий, и выразил мнение, что, возможно, в этом проекте ВР сможет предсказать “адекватный механизм реагирования на ситуацию, которая сложилась”.