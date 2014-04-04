Ярош признался, почему задекларировал только 803 гривни годового дохода

Лидер Правого сектора, кандидат в президенты Дмитрий Ярош рассказал, что он действительно не имел легальных доходов и жил на пособие от неравнодушных людей, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно того, почему в его декларации как годовой доход семьи указана сумма в 803 гривны.

"800 с чем-то гривень - это стипендия моей старшей дочери, которую я записал в состав семьи. Если это отбросить, то у меня вообще никаких легальных доходов не было", - рассказал он.

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Ярош отметил, что он не является богатым человеком. "Я знаю, что такое выживать на 2 тысячи гривень, 3 тысячи гривень в месяц и так далее", - отметил он.

"Мне помогали друзья, в том числе материально, малые, средние предприниматели, но это просто помощь... Помощь, которую приносили и говорили "Дмитрий, занимайся тем, чем ты занимаешься". И я очень благодарен тем людям", - пояснил лидер Правого сектора.

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Ярош также отметил, что в отсутствии у него легального дохода был определенный плюс. "Не хотелось бы платить в "общак" Януковича, чтобы поддерживать его режим", - сказал он.