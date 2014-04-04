1389 военных, работников ВСУ и членов их семей прибыли на материковую Украину из Крыма

По данным Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, из этого количества всего - представителей Военно-Морских Сил ВС Украины и членов их семей (830 человек). 354 человека - представители Воздушных Сил ВСУ и члены их семей, остальные - частей непосредственного подчинения Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

В течение минувших суток на материковую часть Украины прибыло 142 человека, из них военнослужащих - 139 (офицеров - 44, сержантов (старшин), солдат (матросов) - 95), членов семей - 3, из них 1 ребенок.Читайте такжеСевастопольские курсанты сегодня уедут на материк - Тимчук

Напомним, что с целью организации встречи и сбора военнослужащих и членов их семей, направление к сборных пунктов с последующим их размещением работают три пункты: в направлении Армянск - Херсон, в с. Ставки (старший - полковник Бурдейный В.А., тел. (067) 811-53-68), в направлении Армянск - Новая Каховка, в с. Первоконстантиновка (старший - полковник Визняк Б.В., тел. (050) 285-70-88, (067) 225-08-09), в направлении Чонгар - Новоалексеевка, в с. Чонгар (старший - полковник Левицкий М.В., тел. (067) 215-14-12). Указанные пункты оборудованы палатками, средствами для приготовления пищи и отдыха.