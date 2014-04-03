Более тысячи военных и работников ВСУ уже покинули Крым

На материковую часть Украины с временно оккупированной территории Крыма прибыли 1250 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, а также члены их семей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Среди них - 431 офицер, 690 сержантов и солдат воинской службы по контракту, 2 работника ВСУ и 127 членов их семей, в том числе 40 детей.

По данным Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, среди прибывших больше всего представителей Военно-морских сил и членов их семей (748 человек). 352 человека – представители Воздушных сил ВСУ и члены их семей, остальные – представители частей непосредственного подчинения Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

На протяжении минувших суток на материковую часть Украины прибыло 189 военнослужащих (офицеры – 46, лица рядового и сержантского состава – 143).

Осуществляется постоянный мониторинг информации относительно тех военнослужащих и членов их семей, которые прибывают из Крыма на материковую часть самостоятельно (автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом).

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С целью обеспечения временного проживания, питания и отдыха военнослужащих и членов семей на фондах 10 воинских частей подготовлено 1564 койко-места. В Минобороны информируют, что в дальнейшем планируется наращивание до 2500 койко-мест.

С военнослужащими постоянно работают представители кадровых органов. На сегодняшний день к новым местам службы отбыло уже 115 военнослужащих, три офицера зачислены в распоряжение первого заместителя министра обороны Украины. За минувшие сутки были назначены на должности 13 военнослужащих.