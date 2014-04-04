На Донетчине открыли 46 уголовных дел о нарушениях во время митингов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев.

В 33 городах Донецкой области прошло около 200 массовых мероприятий, участие в которых приняли более 130 тыс. человек. Только в Донецке проведено 148 акций. К охране общественного порядка было задействовано более 6 тыс. сотрудников органов внутренних дел и около 2,5 тыс. военнослужащих Внутренних войск.

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«Составлено более 60 административных протоколов в отношении нарушений общественного порядка. Открыто 46 уголовных дел в отношении нарушений, совершенных во время проведения митингов», - сказал Пожидаев.

При этом он перечислил статьи Уголовного кодекса Украины, по которым открыты уголовные производства: 294 (массовые беспорядки), 296 (хулиганство), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов), 345 (насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов) и т.д.

Пожидаев также отметил, что «в период с 13 по 17 марта зарегистрировано 11 уголовных правонарушений, из которых 8 расследует СБУ».

Он сообщил, что на каждом митинге «работают до 10 групп документирования», которые фиксируют все нарушения общественного порядка.