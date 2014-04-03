Вадим Рабинович: Коррупция исчезнет, если воровать станет невыгодно

Об этом в эфире ТВ-программы Геннадия Балашова в YouTube заявил кандидат в президенты Вадим Рабинович.

«Наша страна насквозь коррумпирована, коррупция на всех фронтах. Это не значит, что в Украине – самые жадные чиновники. В других странах чиновники не меньше наших хотят заработать «левые» деньги. Разница в том, что в той же Америке или в Европе заявить в приличной компании – «я не плачу налоги» - это моветон. А у нас, наоборот, хвастаются тем, что придумывают очередные безналоговые схемы», - отметил кандидат.

По его словам, в Украине необходимо создавать такую систему, при которой будет невыгодно и не принято воровать. И только это позволит минимизировать уровень коррупции.

«Нужно сделать так, чтобы воровать стало тяжело, невыгодно и, главное, непрестижно. С другой стороны каждый должен делать все, что приносит стране экономическую выгоду», - резюмировал Рабинович.