Капитан Демьяненко, который был в российском плену в Крыму, прибыл в Киев

Из Чонгара его за собственные средства привез активист Автомайдана, пишет «Украинская правда».

Демьяненко сказал, что не знает причины своего удержания, но отметил, что относились к нему хорошо.

Капитан пока не смог сказать, где именно будет расположена его часть - сейчас он едет в Минобороны, где будет решаться, в том числе, и этот вопрос.