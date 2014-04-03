Капитан Демьяненко, который был в российском плену в Крыму, прибыл в Киев
18:27, 03 апреля 2014Политика
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Капитан 2-го ранга Вячеслав Демьяненко, которого удерживали в российском плену в Крыму, приехал в Киев.
Демьяненко уже в Киеве / obozrevatel.com
Из Чонгара его за собственные средства привез активист Автомайдана, пишет «Украинская правда».
Демьяненко сказал, что не знает причины своего удержания, но отметил, что относились к нему хорошо.
Капитан пока не смог сказать, где именно будет расположена его часть - сейчас он едет в Минобороны, где будет решаться, в том числе, и этот вопрос.
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