Убийцы журналиста Веремия застрелили еще пять человек - МВД

18 февраля, после убийства корреспондента газеты «Вести» Вячеслава Веремия, неподалеку от этого места группировка в количестве более двадцати человек убила еще пять человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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По его словам, установлено, что примерно за 1,5 часа до совершения этих преступлений члены группировки находились на территории МВД, где получили щиты, спецсредства и, наверное, оружие.

Как отметил министр, после убийства Веремия (он был убит на Михайловской площади – УНИАН) группировка переместилась на прилегающие улицы, где открыла хаотическую стрельбу, и точно было убито пять человек.

Эти же люди позже, как отметил Аваков, убили еще трех граждан в Крепостном переулке.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля на спецлинию 102 столичной милиции поступило сообщение от врача о том, что в одном из медицинских заведений умер журналист газеты «Вести».

Автомобиль, в котором ехали журналисты, двигался по улице Большая Житомирская, когда дорогу ему преградила группа агрессивно настроенных молодчиков. Они стали громить машину, таксиста и пассажиров вытащили из авто и жестоко избили. Водитель получил серьезную травму ноги. Пассажирам - ІТ-специалисту Алексею Лымаренко изуродовали лицо, а Веремия ранили в грудь. Журналист умер в реанимации больницы скорой помощи.