Суд отказал Минобороны России во взыскании долгов ЕЭСУ

Об этом говорится в решении суда от 7 марта 2014, сообщает РБК-Украина.

Такое решение суд принял по заявлению Кабинета министров Украины о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам по иску Минобороны РФ к Кабмину Украины, Государственной казначейской службе Украины с участием ЕЭСУ о взыскании 3,24 млрд грн.

Суд решил удовлетворить заявление Кабмина Украины о пересмотре решения Хозсуда Киева от 19 сентября 2012 г. с вновь открывшимися обстоятельствами и отменить его.

«Было принято новое решение об удовлетворении заявления Кабинета Министров Украины, отмены решения хозяйственного суда города Киева от 19.09.2012 г., которым был удовлетворен иск частично, а именно: присуждено к взысканию из Государственного бюджета Украины путем бесспорного списания Государственным казначейством Украины с любого счета, обнаруженного во время выполнения решения суда, 3 113 053 506,26 грн., и отказано в удовлетворении таких исковых требований», - говорится в решении суда.

Читайте такжеВ Харькове суд закрыл дело ЕЭСУКроме того, суд постановил взыскать с Минобороны РФ в госбюджет Украины 38 миллионов 676 тысяч грн, которые по предварительному решению суда Госказначейство Украины было обязано перечислить Минобороны РФ.

Минобороны РФ, как отмечается в решении суда, не предоставили каких-либо доказательств в подтверждение существования писем премьера Украины Павла Лазаренко в адрес премьера РФ Виктора Черномырдина, подтверждающих существование долга.

«Из изложенного видно, что писем от 26.08.1996 г. № 64-2298/8 и № 64-2297/8 за подписью Премьер-министра П. Лазаренко в адрес Председателя Правительства Российской Федерации В.черномырдина не существует, что свидетельствует об отсутствии между Украиной и Министерством обороны Российской Федерации правоотношений гарантии (поручительства ), по которым Украина гарантировала бы выполнение Закрытым акционерным обществом с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» своих обязательств по контрактам на поставку материально-технических ресурсов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в порядке взаиморасчетов за природный газ на основании генерального соглашения от 29.05.1996 г. № 1957-1-96 и контракта от 25.07.1996 г. № 148 / 1697», - отмечается в решении суда.

Напомним, Высший хозяйственный суд Украины 17 февраля оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минобороны РФ, которое оспаривало отсрочку выплаты ему Украиной долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме около 3,2 млрд грн.

Долг ЕЭСУ перед Минобороны России образовался в конце 1990-х годов, когда корпорация во главе с Юлией Тимошенко якобы не выполнила гарантированное Кабмином Павла Лазаренко соглашение 1997 поставки корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.