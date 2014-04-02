Военная ситуация на границе с Россией остается напряженной - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер лайф» на Первом Национальном, отвечая на вопрос о том стабилизировалась ли уже военная ситуация на украинско-российской границе.

«Ситуация остается, к сожалению, напряженной. И вооруженные силы Российской Федерации, подтянутые к южной, восточной и северной границе, - они остаются на своих боевых позициях», - сказал Турчинов.

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В то же время он отметил, что «все обещания России, что они будут отводить войска, которые они дали во время своих международных встреч, к сожалению, остаются ложью».

«Таким образом, - подытожил спикер, - ситуация стабильная, но остается реальная угроза».