Военная ситуация на границе с Россией остается напряженной - Турчинов
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что военная ситуация на границе с Россией остается напряженной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер лайф» на Первом Национальном, отвечая на вопрос о том стабилизировалась ли уже военная ситуация на украинско-российской границе.
«Ситуация остается, к сожалению, напряженной. И вооруженные силы Российской Федерации, подтянутые к южной, восточной и северной границе, - они остаются на своих боевых позициях», - сказал Турчинов.
Читайте такжеУкраина способна выпускать вооружение в замкнутом цикле - Турчинов
В то же время он отметил, что «все обещания России, что они будут отводить войска, которые они дали во время своих международных встреч, к сожалению, остаются ложью».
«Таким образом, - подытожил спикер, - ситуация стабильная, но остается реальная угроза».