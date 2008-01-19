Как Ющенко в проруби купался (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в день Крещения Господнего искупался в крещенской воде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также, сегодня Ющенко вместе с младшим сыном Тарасом посетил часовню, возведенную в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве.

Возле озера, которое находится на территории санатория, Президент наблюдал за проведением Божественной литургии и Великого освящения воды.

Пообщался с моржами.

И нырнул в прорубь.

Фото Николая Лазаренко / УНИАН