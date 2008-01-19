Как Ющенко в проруби купался (фоторепортаж)
18:17, 19 января 2008Политика
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Президент пообщался с моржами
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в день Крещения Господнего искупался в крещенской воде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также, сегодня Ющенко вместе с младшим сыном Тарасом посетил часовню, возведенную в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве.
Возле озера, которое находится на территории санатория, Президент наблюдал за проведением Божественной литургии и Великого освящения воды.
Пообщался с моржами.
И нырнул в прорубь.
Фото Николая Лазаренко / УНИАН
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