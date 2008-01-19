Довгий сходил очистить душу и помыслы
17:56, 19 января 2008Политика
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Секретать Киевсовета посетил праздник в Гидропарке
Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Крещения Господня в столичном Гидропарке.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в своей речи О.ДОВГИЙ от имени столичной власти поздравил киевлян с праздником Крещения и пожелал всем крепкого здоровья и семейного благополучия.
“Пусть эта святая вода очистит наши души и помыслы”, - отметил секретарь Киевсовета.
В праздновании также приняли участие другие представители киевской власти.
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