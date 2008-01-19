Довгий сходил очистить душу и помыслы

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Крещения Господня в столичном Гидропарке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в своей речи О.ДОВГИЙ от имени столичной власти поздравил киевлян с праздником Крещения и пожелал всем крепкого здоровья и семейного благополучия.

“Пусть эта святая вода очистит наши души и помыслы”, - отметил секретарь Киевсовета.

В праздновании также приняли участие другие представители киевской власти.