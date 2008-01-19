Ющенко удивился, когда услышал, что его полк передают Гелетею

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заверяет, что Отдельный полк Президента Украины структурно входит в состав Вооруженных сил и не будет передаваться в подчинение Управлению Государственной охраны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом он заявил сегодня, комментируя заявление о возможности передачи этого подразделения ВСУ Управлению Государственной охраны Украины.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, после его назначения главой оборонного ведомства в Министерстве обороны было рассмотрено предложение Управления Государственной охраны о возможности передачи Отдельного полка Президента Украины в непосредственное подчинение УГО. Об итогах рассмотрения этого вопроса, отметил министр, он лично проинформировал Президента Украины на своем первом докладе две недели назад. При этом, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, Верховный Главнокомандующий с большим удивлением выслушал его и приказал прекратить даже какие-либо разговоры вокруг этого вопроса. “Президент отметил, что Отдельный полк Президента Украины структурно входит в состав Вооруженных сил Украины и будет оставаться здесь и в дальнейшем», - сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что это вопрос уже давно исчерпан, а попытки его политизировать являются неприемлемыми для политиков и специалистов, которые, по крайней мере публично, интересуются вопросами реформирования Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО 18 января заявил, что начался процесс передачи Президентского полка ВСУ, который имеет на вооружении бронетранспортеры, в Управление государственной охраны.

«Я могу сказать, что когда я был министром обороны, фактически в течение трех лет были попытки переподчинить Президентский полк из состава Вооруженных сил Управлению государственной охраны. Я возражал против такого решения и этого не произошло, пока я был министром», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я знаю, что решение этого вопроса перешло в практическую плоскость», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что делать переформатирование силовых структур таким образом недопустимо. Он отметил, что Президентский полк, в частности, имеет в своем составе механизированный батальон, на вооружении которого имеются лучшие в составе ВС бронетранспортеры БТР-80. А.ГРИЦЕНКО заметил, что этот бронетранспортер вооружен крупнокалиберным пулеметом, который пробивает насквозь бронетранспортер, любой автомобиль или автобус.

«У меня вопрос, зачем Управлению государственной охраны для охраны Президента нужно десятки бронетранспортеров. Какую функцию выполнять они будут, от какого врага будут защищать Президента?», - сказал он.