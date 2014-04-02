В России заблокировали все сайты, связанные с "Правым сектором"

В России заблокированы все сайты, связанные с "Правым сектором". Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил на встрече с премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы прекратили полностью их распространение на всей территории Российской Федерации во всех сетях, в том числе в Facebook и в Twitter. Эта работа принципиально важна, мы ее намерены продолжать", - подчеркнул Жаров.

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2 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже прекратил доступ к сообществам украинских националистических организаций в соцсети "ВКонтакте".

Говоря о работе Роскомнадзора, Жаров отметил, что она в ближайшем будущем будет распространяться и на Крым. Жаров добавил, что в досудебном порядке Роскомнадзор уже получил 30 требований Генпрокуратуры о блокировке сайтов экстремистского содержания. В результате был ограничен доступ к 146 интернет-ресурсам.