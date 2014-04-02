В Николаеве восстанавливают снесенный памятник Ленину

Об этом УНИАН сообщил Владимир Михайлов - директор Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы», в который памятник Ленину был доставлен после его снесения.

Как сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета, 1 апреля в ходе оперативного совещания исполняющий обязанности городского головы Юрий Гранатуров сообщил председателю Николаевского областного совета Тараса Кременя о том, что все необходимые подготовительные работы по реставрации памятника уже завершены и бригада специалистов со 2 апреля начинает реставрацию скульптуры.

Читайте такжеЕще в трех райцентрах Житомирщины снесены памятники Ленину

Оперативное совещание проходило в Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы», куда для хранения и восстановления был доставлен памятник Ленину после его снесения 22 февраля на центральной площади Николаева.

По данным пресс-службы, Кремень и Гранатуров были едины во мнении: «Каким бы образом не менялось наше отношение к тем или иным историческим событиям или фигурам, но вандализму в цивилизованном городе не должно быть места».

Грантуров уточнил, что по расчетом городских властей, не позднее 15 мая реставраторы смогут вернуть памятнику прежний вид.

"После этого мы вынесем на суд общественности дальнейшую судьбу этого монумента, выясним, где именно хотели бы видеть его видеть николаевцы. И дальше поступим согласно желанию большинства, ведь именно так - путем детального изучения общественного мнения относительно важных для граждан вопросов - и должны действовать по - настоящему демократические органы местного самоуправления», - сказал Гранатуров.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Николаеве на главной площади города снесли памятник Ленину.

Участники николаевского Майдана спонтанно приняли решение о демонтаже памятника Ленину в центре города. В течение нескольких часов продолжались потасовки между противниками сноса памятника и представителями местных организаций «Свобода» и «Правый сектор».

Работники аварийно-спасательного отряда «Марс» сделали несколько попыток, чтобы демонтировать памятник, установленный в октябре 1957 года, однако это им не удалось. Тогда памятник сбросили на землю с помощью тросов, при этом была отбита голова. С постамента сняли и надпись. Присутствующие пели Гимн Украины. Прибывший на площадь исполняющий обязанности мэра Николаева Гранатуров предложил собравшимся не сносить памятник стихийно, а сделать это цивилизованно, с помощью коммунальных служб. Люди на это согласились.