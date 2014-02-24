В Кременчуге демонтированы два памятника Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, первый монумент стоял на центральной площади города – площади Победы. Демонтировать памятник с помощью кранов начали около 14.00. Некоторые люди протестовали и пытались препятствовать демонтажу. А представители власти пытались объяснить, что демонтаж намечен на завтра, 25 февраля.

Около 17.30 автокран поднял скульптуру Ленина с постамента и положил на землю. Потом ее увезли представители партии «Свобода» в неизвестном направлении.

В городском краеведческом музее сообщили, что данный памятник Ленину в Кременчуге был установлен 5 ноября 1971 году в год 400-летия Кременчуга, ко Дню Октябрьской революции.

Также сегодня около 17.00 был демонтирован памятник Ленину, который стоял возле проходной на Крюковский вагоностроительный завод на ул.Приходько.