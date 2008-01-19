Ющенко пожелал Украине иорданской чистоты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ с праздником Крещения.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на празднике Крещения в столичном Гидропарке, В.ЮЩЕНКО отметил, что в этот день земля очищается святой Днепровской водой от всякой скверны и неправды.

«Мы собрались сегодня на берегу нашей святой реки – святого Днепра, рядом со святыми местами, где тысячу лет потому наши деды-прадеды принимали христианское верование», - подчеркнул Президент, заметив, что этим они определяли духовные ценности и будущее нации.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что праздник Крещения напоминает о необходимости беречь свою внутреннюю чистоту, взращивать моральную чистоту всего общества и заботиться о сохранении чистых и чудодейственных сил нашей земли.

Президент пожелал «иорданской чистоты» всему народу Украины, счастья и добра всем семьям, гражданам Украины.

После этого Президент принял участие в молебне.