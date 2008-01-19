Янукович говорит, что не они первые начали

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает дальнейшего блокирования работы Верховной Рады до урегулирования ситуации, связанной с подписанием спикером парламента письма относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня.

"Все будет зависеть от переговоров, которые пройдут", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По словам лидера Партии регионов, все, что касается присоединения Украины к НАТО, должно приниматься гласно, с всенародным обсуждением.

"Если бы это решение было принято прозрачно и честно, такой реакции не было бы. Мы узнали о подписании письма из прессы и от американского сенатора Ричарда ЛУГАРА... Люди должны участвовать в принятии таких решений. Такого нельзя было делать. Если руководители такого уровня это сделали, пусть теперь и пояснят: зачем они это сделали", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Вместе с тем, 18 января фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады Украины, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись из-под письма к Генсекретарю НАТО.