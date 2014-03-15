Украинские власти готовят сценарий перемирия с Россией - СМИ

Сценарий выхода из кризиса, якобы одобренный бютовской властью, состоит в том, чтобы вернуться к выполнению условий Соглашения от 21 февраля, но — уже без Виктора Януковича. Он, судя по недавнему заявлению Медведчука, уже Путину не нужен: кум президента РФ считает, что Виктор Федорович может вернуться в Украину только для того, чтобы предстать перед судом. Причем, за гражданское противостояние в стране.

Об этом сообщают источники ZN.UA.

Очевидно, что Янукович уже сыграл свою роль и должен уйти либо по собственному желанию, либо через процедуру импичмента. Которую, в случае команды Кремля, голосами готова обеспечить Партия регионов.

Основой для импичмента, как утверждает один из источников ZN.UA, могут быть не решения по уже заведенным на экс-президента уголовным делам, расследование которых грозит затянуться на месяцы. Все проще: президент нарушил закон, нелегально пересекая границу Украины. В Ростове его видели все, а отметку в паспорте — о пересечении границы — никто.

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Согласно обсуждаемому плану, осенью, то есть за две сессии ВС, должна быть принята новая Конституция, с крайне урезанными полномочиями президента и весьма широкими полномочиями Крыма и других регионов. Второе условие — создание широкой парламентской коалиции с участием Партии регионов, но — без досрочных парламентских выборов. Как бы для спасения страны надо, чтобы этот состав Верховной Рады сохранился до 2017 г. "Ширка" формирует новое правительство, а может, ввиду незначительности, выбирает президента в Раде.

Как говорят в Крыму, переговоры могут начаться в течение ближайших дней, то есть сразу после "референдума" и в случае отсутствия провокаций с диверсиями (об опасности таковых уже предупредила "спецслужба Крыма"). Да и, кроме того, как высоко поднимет планку своих требований Владимир Путин и насколько захочет ее опустить (и какой ценой) — угадать никто не сможет.