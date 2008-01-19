Ляпина: разница между ПДЧ и НАТО - как между симпатией и свадьбой

В предвыборной кампании Блока “Наша Украина – Народная самооборона” неоднократно обсуждался вопрос вступления Украины в НАТО. Мы говорили, что, когда мы создадим коалицию и сформируем правительство, то мы обязательно обратимся в НАТО с тем, чтобы присоединиться к ПДЧ.

Об этом в эфире “Свобода Савика Шустера” рассказала народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Ксения Ляпина, сообщает официальный сайт блока НУ-НС.

Она заметила, что существует разница между присоединением к плану вступления в организацию и самим вступлением в нее. Письмо трех руководителей государства, по ее словам, содержит в себе вопрос присоединения к плану вступления (ПДЧ).

“Это такая же разница, как между намерениями объявить о симпатии к определенному мужчине и актом свадьбы”, - подчеркнула Ляпина.