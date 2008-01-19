Павленко привел в министерство своих бывших заместителей

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО намерен провести кадровую ротацию руководителей департаментов министерства.

Об этом он заявил в интервью газете “Зеркало недели” № 2 (681) 19-25 января 2008 года.

«Уже назначены заместители министра. Это люди, которые работали со мной в 2005-2006 годах. Кроме того, очевидно, будут определенные кадровые изменения и на уровне руководителей госдепартаментов», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что за время пребывания в должности министра Виктора КОРЖА было уволено очень много настоящих профессионалов. «Люди, работавшие со мной в Госдепартаменте по усыновлению и защите прав детей и в силу разных причин вынужденные уйти в отставку вместе со мной, должны вернуться», - сказал, в частности, Ю.ПАВЛЕНКО.