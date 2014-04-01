ВР приняла решение немедленно разоружить незаконные формирования
10:53, 01 апреля 2014Политика
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Верховная Рада приняла постановление “О немедленном разоружении незаконных вооруженных формирований в Украине”.
Народные депутаты в Верховной Раде
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В постановлении отмечается, что в связи с чрезвычайной общественно-политической ситуацией, которая сложилась в Украине, обострением криминогенной обстановки и системными провокациями со стороны иностранных граждан на юго-востоке Украины и в Киеве, Верховная Рада постановляет обязать Министерство внутренних дел Украины и Службу безопасности Украины немедленно провести разоружение незаконных вооруженных формирований и отдельных граждан, незаконно владеющих оружием.
Это постановление вступает в силу с момента его принятия.
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