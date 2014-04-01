ВР приняла решение немедленно разоружить незаконные формирования

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в связи с чрезвычайной общественно-политической ситуацией, которая сложилась в Украине, обострением криминогенной обстановки и системными провокациями со стороны иностранных граждан на юго-востоке Украины и в Киеве, Верховная Рада постановляет обязать Министерство внутренних дел Украины и Службу безопасности Украины немедленно провести разоружение незаконных вооруженных формирований и отдельных граждан, незаконно владеющих оружием.

Это постановление вступает в силу с момента его принятия.