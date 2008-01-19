Гриценко не знает, зачем охране Ющенко бронетранспортеры

Начался процесс передачи Президентского полка Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении бронетранспортеры, Управлению государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, выступая вчера в ток-шоу «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

«Я могу сказать, что когда я был министром обороны, фактически на протяжении трех лет были попытки переподчинить Президентский полк из состава Вооруженных сил Управлению государственной охраны. Я возражал против такого решения, и этого не произошло, пока я был министром», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я знаю, что решение этого вопроса перешло в практическую плоскость», - отметил он.

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что переформатировать силовые структуры таким образом недопустимо. Он пояснил, что в Президентском полку есть батальон почетного караула – подразделение, которое реализует разные церемониальные мероприятия, и это не является функцией государственной охраны.

В то же время, А.ГРИЦЕНКО отметил, что Президентский полк имеет в своем составе механизированный батальон, на вооружении которого состоят лучшие в составе ВС бронетранспортеры БТР-80. Он заметил, что такой бронетранспортер оснащен крупнокалиберным пулеметом - ПКВТ калибра 14,5 мм, который пробивает насквозь бронетранспортер, любой автомобиль или автобус.

«У меня вопрос: для чего Управлению государственной охраны для охраны Президента нужны десятки бронетранспортеров. Какую функцию они будут выполнять, от какого врага будут защищать Президента?», - спросил А.ГРИЦЕНКО.

Он также выразил сомнение, что в Управлении госохраны есть специалисты, которые способны руководить механизированным батальоном, особенно в условиях густонаселеного города.

«Это очень серьезный вопрос, и этого нельзя допустить», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, добавив, что такую позицию занимают представители разных политических – фракции Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина, КПУ.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.