Днепропетровская ОГА собирается контролировать работу облуправления Госкомзема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан.

В частности, по словам Корбана, необходимо в ближайшее время разработать систему тарифов в зависимости от зонирования и ввести их на местном уровне.

По словам Корбана, сейчас в области не существует единых расценок, что дает возможность процветать на этом рынке коррупции.

«Существует масса землеустроителей, у которых нет единых тарифов», - сообщил Корбан.

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Кроме того, замгубернатора заявил, что необходимо обеспечить жителям города упрощенную схему оформления земельных участков и ввести жесткие сроки изготовления технической документации на земельные участки.

По данным Корбана, сегодня люди вынуждены ждать решений от 6 месяцев до 2 лет.

Введенные меры позволят, по словам замгубернатора, решить проблему с коррупцией на рынке земли.

Улучшение работы местного управления Госкомзема, сообщил Корбан, можно провести и собственными силами, без вмешательства Кабинета министров.