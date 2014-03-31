ВВС: В Литве приостановили трансляцию российских каналов

В ближайшее время будет решаться судьба международной версии телеканала "Россия", сообщает ВВС-Україна.

В прошлом году в Литве на три месяца было остановлено вещание балтийской версии Первого канала. Это произошло после того, как в эфир вышел выпуск передачи "Человек и закон", в котором была представлена спорная версия событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.Читайте такжеМИД РФ призывает Европу не допустить дискриминации русскоязычного населения в Латвии

В понедельник литовская Служба этики журналистов постановила, что информационные программы телеканалов "Первый" ("Время) и "Россия" ("Вести недели"), а также документальный фильм "Приговоренные. Капкан для группы "Альфа"" телеканала "НТВ" распространяют запрещенную законом о СМИ информацию.

В Литве этот закон запрещает пропаганду, дезинформацию, разжигание межнациональной розни, войны.