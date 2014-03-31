ЦИК зарегистрировала Ляшко кандидатом в президенты Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 14 членов ЦИК.

Ляшко лично присутствовал на заседании ЦИК, поэтому уже сегодня получил из рук председателя ЦИК Михаила Охендовского удостоверение кандидата в президенты Украины.

После того как Охендовский вручил ему удостоверение, Ляшко выразил надежду, что после 25 мая ему вручат уже другое удостоверение, поскольку он уверен, что победит в первом туре президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, ЦИК уже получила заявления от 46 желающих стать Президентом.