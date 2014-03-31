ЦИК зарегистрировала Ляшко кандидатом в президенты Украины
16:31, 31 марта 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Радикальной партии Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах, которые состоятся 25 мая.
Ляшко идет в президенты
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 14 членов ЦИК.
Ляшко лично присутствовал на заседании ЦИК, поэтому уже сегодня получил из рук председателя ЦИК Михаила Охендовского удостоверение кандидата в президенты Украины.
После того как Охендовский вручил ему удостоверение, Ляшко выразил надежду, что после 25 мая ему вручат уже другое удостоверение, поскольку он уверен, что победит в первом туре президентских выборов.
Как сообщал УНИАН, ЦИК уже получила заявления от 46 желающих стать Президентом.
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