ЦИК получила заявления от 46 желающих стать Президентом

Центральная избирательная комиссия, в соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона "О выборах президента Украины", в 24.00 30 марта завершила принятие документов для регистрации кандидатов на пост президента.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, всего о своих намерениях баллотироваться на высшую государственную должность заявили 46 граждан Украины. Семь из них уже зарегистрированы кандидатами в президенты. 12-ти - отказано в регистрации. Решение по другим 27-ми будет принято до 4 апреля.

Только на протяжении 29-30 марта в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты подал 21 гражданин Украины. Из них в качестве самовыдвиженцев - 14 человек:

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Борис Лаврентив-Фурдас, 1977 года рождения, образование высшее, временно неработающий, беспартийный, проживает во Львове;

Ольга Богомолец, 1966 года рождения, образование высшее, ЧП "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец", главный врач, врач-дерматовенеролог, беспартийная, проживает в Киеве;

Наталия Королевская, 1975 года рождения, образование высшее, временно неработающая, председатель Партии Наталии Королевской "Украина – Вперед!", проживает в Киеве;

Олеся Товтривская, 1961 года рождения, образование высшее, председатель общественной организации "Фонд Содействия развитию города Киева им. Святой княгини Ольги", беспартийная, проживает в Киеве;

Петр Порошенко, 1965 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, беспартийный, проживает в Киеве;

Дмитрий Ярош, 1971 года рождения, образование высшее, временно неработающий, беспартийный, проживает в Днепродзержинске Днепропетровской области;

Василий Цушко, 1963 года рождения, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве.

Виталий Велидченко, 1965 года рождения, образование высшее, Научно-производственный комплекс "Украина" Фонда милосердия и здоровья Украины, директор, беспартийный, проживает в Киеве;

Зорян Шкиряк, 1970 года рождения, образование высшее, беспартийный, временно не работает, проживает в Киеве;

Олег Омельченко, 1956 года рождения, образование среднее специальное, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве;

Юрий Иваницкий, 1968 года рождения, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве;

Анна Костив, 1942 года рождения, образование высшее незаконченное, пенсионерка, беспартийная, проживает в Житомирской области;

Читайте такжеПартия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президентаЕвгения Терехова, 1948 года рождения, образование высшее, пенсионерка, беспартийная, проживает в Донецке;

Сергей Щетинин, 1954 года рождения, образование высшее, председатель фермерского хозяйства "Семья Щетининых - путь к коммунизму", беспартийный, проживает в Виннице.

Кроме того, в отмеченный период в ЦИК поступили соответствующие документы 7 кандидатов на пост президента, выдвинутых на партийных съездах. Так, были поданы документы таких лиц:

Петр Симоненко, выдвинутый Коммунистической партией Украины, 1952 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины, председатель КПУ, проживает в Киеве;

Дарт Алексеевич Вейдер, выдвинутый политической партией "Интернет партия Украины", 1956 года рождения, образование среднее, Национальный университет пищевых технологий, электромонтер, член партии "Интернет партия Украины", проживает в Киеве;

Анатолий Гриценко, выдвинутый политической партией "Гражданская позиция", 1957 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины, председатель партии "Гражданская позиция", проживает в Киеве;

Юлия Тимошенко, выдвинутая политической партией Всеукраинское объединение "Батькивщина", 1960 года рождения, образование высшее, председатель партии ВО "Батькивщина", проживает в Днепропетровске;

Олег Тягнибок, выдвинутый политической партией Всеукраинское объединение "Свобода", 1968 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и информационных технологий, председатель ВО "Свобода", проживает в Киеве;

Александр Клименко, выдвинутый Украинской народной партией, 1965 года рождения, образование высшее, председатель УНП, проживает в Донецке;

Василий Куйбида, выдвинутый политической партией Народный Рух Украины, 1958 года рождения, образование высшее, кафедра государственного управления и местного самоуправления ЛРИ НАГУ, профессор, член НРУ, проживает в Киеве.

Читайте такжеЭксперты считают решение Кличко идти в мэры Киева правильнымПринятие документов для регистрации кандидатов в президенты длилось с начала избирательного процесса – с 25 февраля.

За весь этот период в ЦИК поступили документы 46 человек (38 – самовыдвижение, 8 – выдвижение политическими партиями). При этом некоторые желающие баллотироваться (22 человека) подали в ЦИК неполный перечень документов, необходимых для регистрации, предусмотренный Законом "О выборах президента Украины". 12-ти из них ЦИК отказал в регистрации, поскольку ими нарушен установленный избирательным законом порядок выдвижения кандидата или поданные ими документы не отвечают требованиям статей 48 и 51 Закона "О выборах президента Украины". Документы 10 таких лиц еще находятся на рассмотрении.

Вместе с тем, 24 человека подали в ЦИК все документы, необходимые для регистрации, включая документ, подтверждающий внесение денежного залога.

По состоянию на 13.30 30 марта семь из них были зарегистрированы кандидатами на пост президента: Ренат Кузьмин, Юрий Бойко, Михаил Добкин, Сергей Тигипко, Вадим Рабинович, Валерий Коновалюк, Владимир Саранов.

Документы других 17 лиц находятся на рассмотрении относительно соответствия требованиям избирательного законодательства, в соответствии с ч. 9 ст. 51 Закона "О выборах президента Украины".

Таким образом, до 4 апреля ЦИК должен принять решение относительно регистрации 27 кандидатов в президенты.

В выборах президента Украины 2010 года приняли участие 18 кандидатов.