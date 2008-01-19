Львовская область просится в 30-километровую зону

Президиум Львовского областного совета просит включить в зону малого приграничного движения всю территорию Львовской области. Предложение об увеличении территории зоны, на которую будет распространяться действие украинско-польского соглашения о малом приграничном движении, содержится в обращении к Президенту Украины, премьер-министру, послу Польши и Генконсулу РП во Львове, поддержанном 16 членами президиума облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время президиум отклонил предложение депутата Остапа КОЗАКА относительно проведения внеочередной сессии из-за проблемы выдачи польских виз для депортированных. Все визовые проблемы и предложения Президиум изложил в письме к руководству государства - кроме визовых льгот депортированным, в заявлении говорится и о распространении правил выдачи виз для льготной приграничной территории (так называемая 30-километровая зона) на территорию всей Львовской области.

В комментарии журналистам, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК отметил, что он лично “не голосовал за предложение включить всю Львовскую область, поскольку это – абсурдно”.

“Это нереально. Но каждый хочет заработать в приближении к выборам политический капитал. Вы же видели, что я не голосовал за предложение включить всю Львовскую область в зону действия упрощенного пересечения украинско-польской границы. Поскольку это предложение является абсурдным. Максимально это будет 50 километров, и надо это понимать”, - считает депутат.

Он считает, что “нам основное, чтобы это обращение пошло, чтобы почувствовали нашу обеспокоенность этим вопросом и чтобы отреагировали. Что же касается территории, которая будет определена, то, я думаю, что это будет даже не 50, а 30 километров”.

В то же время, депутат областного совета Андрей РОЖНЯТОВСКИЙ, комментируя обращение Президиума облсовета, отметил, что “Львовский областной совет должен отстаивать интересы целой области. Мы знаем, что в результате определенных действий после Второй мировой войны очень много людей, которые были вывезены из Польши, в результате браков или других обстоятельств проживают во всей Львовской области. То есть, переселенцы из Польши не проживают компактно в одном районе или селе. Поэтому областной совет должен отстаивать интересы целой области”.