Новую конституцию Крыма хотят принять до 10 апреля, но уже без референдума

Об этом в интервью Коммерсанту рассказал глава конституционной комиссии, первый вице-спикер госсовета Крыма Григорий Иоффе.

"Про референдум (по Конституции – ред.) вообще речи нет", - сказал Иоффе. "Обсуждение Конституции народом – это, на мой взгляд, псевдодемократия, это такой совок", - сказал он.

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По его мнению, "достаточно, чтобы документ обсудили в экспертном сообществе: 99% граждан не обязаны вообще понимать правовой язык". При этом Иоффе отметил, что "людям все это разъяснить, конечно же, нужно, но простым, доходчивым языком".

"Я думаю, что мы выйдем на предложение провести специальную сессию крымского парламента и на сессии Конституцию примем – думаю, что до 10 апреля. И уже сможем в полной мере ощутить себя субъектом РФ", - сказал глава конституционной комиссии.

Конституция предусматривает избрание главы региона депутатами и сохраняет за госсоветом кадровые полномочия.