В МВД предупредили "Правый сектор", что время на сдачу оружия истекло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов на брифинге в Кабинете министров.

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"Я хочу сказать"Правому сектору", "Белому сектору", что время на сдачу оружия, на разоружение вышло… Любое формирование, вооруженное и с противоправной нацеленностью, нами будет считаться, как действующее незаконно, и все наши действия будут в рамках этого. Они будут жесткими, решительными", - сказал Евдокимов.