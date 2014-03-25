В МВД предупредили "Правый сектор", что время на сдачу оружия истекло
18:16, 25 марта 2014Политика
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Время на добровольную сдачу оружия истекло, поэтому все вооруженные формирования будут считаться незаконными.
"Правый сектор" предупредили, что время сдавать оружие прошло
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов на брифинге в Кабинете министров.
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"Я хочу сказать"Правому сектору", "Белому сектору", что время на сдачу оружия, на разоружение вышло… Любое формирование, вооруженное и с противоправной нацеленностью, нами будет считаться, как действующее незаконно, и все наши действия будут в рамках этого. Они будут жесткими, решительными", - сказал Евдокимов.
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