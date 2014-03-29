В ПР предлагают ввести прямое голосование за губернаторов

Сегодня, 29 марта, в Киеве проходит второй этап ХIV съезда Партии регионов. Съезд открылся исполнением государственного гимна Украины.

Александр Вилкул на съезде ПР заявил, что жители должны прямым голосованием выбирать губернаторов, передает корреспондент портала Новости Донбасса. "Жители должны прямым голосованием выбирать губернаторов", - заявил Вилкул. После чего делегаты начали аплодировать.

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