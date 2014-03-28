Сегодня в 14.00 Яценюк проведет заседание Кабмина

Днем начнется заседание правительства.

Сегодня, 28 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства. Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, заседание начнется в 14:00. Читайте такжеЯценюк: без принятия антикризисного пакета Украину ожидает дефолт После заседания правительства запланирован брифинг с участием первого заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова.

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