Сегодня в 14.00 Яценюк проведет заседание Кабмина

10:41, 28 марта 2014
Политика
2 0

Днем начнется заседание правительства.

Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня, 28 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, заседание начнется в 14:00.

Читайте такжеЯценюк: без принятия антикризисного пакета Украину ожидает дефолт

После заседания правительства запланирован брифинг с участием первого заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter