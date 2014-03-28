Сегодня в 14.00 Яценюк проведет заседание Кабмина
10:41, 28 марта 2014Политика
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Днем начнется заседание правительства.
Сегодня Кабмин проведет заседание
Сегодня, 28 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.
Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, заседание начнется в 14:00.
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После заседания правительства запланирован брифинг с участием первого заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова.
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