Завтра в ВР может быть создана ВСК по расследованию гибели Сашка Билого - Доний

Об этом сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

Депутат отметил, что общался с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым по нынешним событиям под парламентом, где сейчас проходит митинг.

На уточнение о чем они договорились с Турчиновым, Доний сказал:

«Он (Турчинов - УНИАН) пообещал, что завтра будет создана следственная комиссия, в которую будут так же еще привлечены представители общественности».

Доний уточнил, что эта комиссия будет рассматривать вопрос об убийстве «Сашка Билого».

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На уточнение УНИАН относительно требований митингующих об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и может ли завтра в парламенте рассматриваться соответствующий вопрос, Доний отметил, что предлагал пригласить на 10.00 в ВР Авакова для предоставления отчета.

«Но утвердительного ответа, стопроцентного я не услышал», - сказал Доний и добавил, что целесообразным было бы не только создать такую ВСК, но и чтобы сразу отчиталась человек, к ответственности которого относится такой вопрос.

Сейчас митинг возле Верховной Рады продолжается, его участники также скандировали лозунги ответственности за «сдачу Крыма».