Одесские сепаратисты собираются завтра пикетировать ОГА

Об этом сказано в сообщении организации «Народная альтернатива».

В нем сказано, что «активисты «Народной альтернативы» и неравнодушные граждане, которые выступают против незаконной столичной власти на Куликовом поле, намерены провести мирный митинг-протест под ОГА».

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«Уже более месяца граждане протестуют против политики, проводимой в стране, но власть не только не хочет их слышать, а начала давление и репрессии. Одесситы будут требовать от депутатов областного совета принятия обращения к Верховной Раде и правительству, с тем, чтобы они приняли ряд мер», - сказано в сообщении.

В частности, перечисляются требования: «прекращение репрессий против протестующих, освобождение политзаключенных, разоружение праворадикальных группировок, децентрализация власти, с тем, чтобы 70% финансовых средств оставалось в регионе, а люди могли выбирать руководителя области, принятие русского языка как второго государственного, проведение референдума по вопросу внешнеполитического курса».

Кроме того, согласно сообщению организации «Молодежное единство», завтра «под зданием областной администрацией пройдет символический флешмоб, в ходе которого горожане намерены продемонстрировать свое отношение к власти и депутатам-предателям».

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«Не так давно губернатор области Немировский нанес неслыханное оскорбление горожанам, назвав активистов Куликового поля «горсткой проплаченных людей». Активисты «Молодежного единства» намерены выразить свой протест таким заявлениям, принеся губернатору ведро мелочи, а также, повесив на символический «столб позора» депутатов, которые предали избирателей и «перекрасились», пойдя на сговор с незаконной властью», - сказано в сообщении.