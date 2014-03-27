Всемирный банк заявил, что России "светит" финансовая катастрофа - Die Welt

14:45, 27 марта 2014
Политика
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Военная агрессия против Украины и захват Крыма сильно ударят по экономике России и могут привести к финансовой катастрофе.

За агресивну політику Кремля вже платять прості росіяни

Об этом пишет сегодня немецкая газета Die Welt со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Главный экономист банка по России Бриджит Ханзль говорит, что в случае развития сценария низких рисков отток капитала из России за этот год составит 85 миллиардов долларов.

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Кроме того, реальный ВВП России сократится до 1,8%.

"Мы делаем выводы из того, что политические риски остаются на довольно высоком уровне. Если конфликт между Россией и Украиной усилится, это будет означать, что увеличится общая неопределенность из-за возможного введения новых санкций против России и ее реакции на них", - говорит Ханзль.

Кроме того, российский рубль продолжает обесцениваться. Это в свою очередь приведет к росту инфляции до 5,5%. Все россияне почувствуют на себе такие экономические изменения, поскольку импортные товары из-за ослабевания их национальной валюты начнут стоить дороже.

В это же время, Центральный банк России на поддержку рубля в марте выделил 24 миллиарда долларов.

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