Всемирный банк заявил, что России "светит" финансовая катастрофа - Die Welt
Военная агрессия против Украины и захват Крыма сильно ударят по экономике России и могут привести к финансовой катастрофе.
Об этом пишет сегодня немецкая газета Die Welt со ссылкой на доклад Всемирного банка.
Главный экономист банка по России Бриджит Ханзль говорит, что в случае развития сценария низких рисков отток капитала из России за этот год составит 85 миллиардов долларов.
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Кроме того, реальный ВВП России сократится до 1,8%.
"Мы делаем выводы из того, что политические риски остаются на довольно высоком уровне. Если конфликт между Россией и Украиной усилится, это будет означать, что увеличится общая неопределенность из-за возможного введения новых санкций против России и ее реакции на них", - говорит Ханзль.
Кроме того, российский рубль продолжает обесцениваться. Это в свою очередь приведет к росту инфляции до 5,5%. Все россияне почувствуют на себе такие экономические изменения, поскольку импортные товары из-за ослабевания их национальной валюты начнут стоить дороже.
В это же время, Центральный банк России на поддержку рубля в марте выделил 24 миллиарда долларов.