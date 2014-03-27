Протестующие против утилизационного сбора на авто перекрыли Грушевского

Об этом Украинской правде сообщила телерепортер, участница журналистского движения "Стоп цензуре!" Наталья Соколенко.

Протестующие в частности требуют от Рады отмены утилизационного сбора и акциза с переоборудованного транспортного средства.

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Заместитель главы АП Андрей Сенченко пытается их успокоить. "Попытаемся отменить (на следующей неделе)", - говорит он.

Протестующих, однако, такое предложение не удовлетворяет. Особенно их раздражает то, что Рада объявила перерыв до 16 часов, они требуют немедленного принятия соответствующего закона №4238 (Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены утилизационного сбора и акциза с переоборудованного транспортного средства)).

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Как пишет издание "Вести", активисты собирались штурмовать Раду. Участники акции протеста попытались прорваться в здание парламента. Однако охрана заблокировала все входы и выходы Верховной Рады.

Депутатов и журналистов из здания парламента не выпускают.