Сегодня на Генассамблее ООН будет рассмотрен "украинский вопрос"

В проекте резолюции предлагается, чтобы Генеральная ассамблея ООН подтвердила суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, предлагается, чтобы Генеральная ассамблея ООН призвала все страны воздержаться от действий, направленных на нарушение территориальной целостности Украины, включая попытки модифицировать украинскую границу путем применения силы неправовым способом.Читайте такжеРазведка США доложила Обаме о возможном вторжении РФ в Украину

Кроме того, все стороны призывают воздержаться от односторонних действий и риторики, которая может обострить существующее напряжение.

Украинская сторона настаивает, что референдум в Крыму и Севастополе не имеет никакой правовой легитимности и не может быть основой для просмотра статуса.

Как сообщалось, 16 марта состоялся так называемый референдум по вопросу о статусе Крыма. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей Крыма.

18 марта в Кремле подписали «договор» о входе Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за рубежом и наложив визовые ограничения.