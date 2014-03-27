Общего между Крымом и Косово только буква "к" - экс-глава МИД Болгарии

04:44, 27 марта 2014
Политика
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Президент РФ Владимир Путин не собирается пересматривать свою позицию, а Запад нерешительный и лишенный воображения в своих попытках заставить его.

 

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Об этом заявил экс-министр иностранных дел Болгарии и основатель Атлантического клуба в стране Соломон Паси, передает УНН со ссылкой на Аджерпресс.

"Если у Запада не будет адекватной реакции, то мы можем ожидать новых действий со стороны Путина в отношении других частей Украины, Приднестровья, а также и жемчужины в его короне — Северного полюса“,— добавил Паси.

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На вопрос, может ли случай в Косово рассматриваться как прецедент в отношении Крыма, Соломон Паси заявил, что “единственное общее между Крымом и Косово то, что они начинаются с буквы К”.

"В Косово один этнос спасали от геноцида, уничтожения и принудительной депортации, который был атакован одним сумасшедшим диктатором. В Крыму не было ничего подобного. Вмешательство в Косово было поддержано НАТО, ЕС и десятками стран всего мира, а в Крыму одностороннее вмешательство России произошло без международной поддержки“,— подчеркнул Паси.

Он заявил, что введенные ЕС санкции на определенных лиц в России являются “половинчатыми и символичными”. И напомнил, что общая политика ЕС зависит от “самопожертвования Германии, Великобритании и Франции отношениями с Россией”.

По его словам, аннексирование Южной Осетии и Абхазии в 2008 году ничего не изменило в отношениях между НАТО и Россией, но Запад испугался и не пригласил Грузию вступить в НАТО. За эту ошибку мы расплачиваемся сегодня, подчеркнул Паси.

Без расширения НАТО ряд зон Балтийского региона, Балкан или Черного моря ожидала бы судьба Крыма, заявил Соломон Паси.

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