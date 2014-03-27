США пожаловались в ООН на действия России в Крыму

Каких-либо подтверждений данных нарушений не существует, считают подавшие жалобу страны, передает РБК.

Помощник заместителя госсекретаря США Пола Шрифер в совместном заявлении, озвученном на Совете по правам человека, отметила, что действия России в Крыму являются прямым нарушением Устава ООН, в котором содержится норма об уважении государственного суверенитета.

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Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США и присоединившиеся к ним страны поддерживают предложение верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллай о проведении "немедленного, полного и независимого расследования" случаев нарушения прав человека в Крыму.

Также группа стран во главе США потребовала предоставления доступа наблюдателям из ООН ко всем частям Украины и Крыма и открытой публикации результатов их расследования.